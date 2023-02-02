Путин отдал приказ захватить Донбасс до марта: в ВСУ прокомментировали желание диктатора

Армия агрессорки России вряд ли сможет выполнить приказ президента-диктатора Владимира Путина по захвату Донецкой и Луганской областей до марта 2023 года.

Об этом во время брифинга в Military Media Center заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, подобных приказов из Кремля с начала полномасштабного вторжения было несколько.

"Враг постоянно хочет захватить новые украинские территории", — прокомментировал Череватый приказ Путина.

Представитель ВСУ напомнил, что в Москве "любят разные даты, а потому нельзя исключать, что они попытаются это сделать". Он также замечал, что в феврале 2022-го агрессорка Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но "все они были разбиты украинской армией".

"Поэтому у меня большие сомнения, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать", — предположил военный.

Напомним, в ГУР заявили, что агрессорка Россия готовится к новой попытке массированного наступления. Путин отдал приказ оккупационной армии до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: