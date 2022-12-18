"Путин открыл ворота ада": архиепископ Церкви Англии сделал заявление о войне России против Украины

Священнослужитель считает, что рост цен в Великобритании и голод в Африке повлекла за собой война России против Украины.

Архиепископ Церкви Англии Джастин Уэлби заявил, что война России против Украины "открыла ворота ада, освободив зло по всему миру" — от убийств и изнасилований на оккупированных территориях до голода и долгов в Африке и Европе.

Об этом пишет The Guardian.

Как сообщается, глава Церкви Англии в прошлом месяце посетил Украину, чтобы встретиться с церковными лидерами и христианами, а также с внутренними переселенцами. Он рассказал, что был поражен массовыми могилами в Буче, изнасилованиями, убийствами, пытками украинцев российскими оккупационными войсками.

"Когда Украина была атакована по решению президента Путина, ворота ада открылись, и вся злая сила вышла по всему миру", — говорит архиепископ.

Он объяснил, что из-за Путина в некоторых странах Африки начался голод, а в Великобритании выросла инфляция, из-за чего пострадали люди.

"Существует инфляция… есть энергетический кризис, есть страдания, есть дефицит лекарства, все зло было выпущено, и пока не будет отвода и прекращения огня, мы не сможем достичь прогресса в примирении", — убежден священнослужитель.

Война России против Украины

Российский диктатор Путин 24 февраля объявил о "специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины". Оккупационная армия двинулась на Украину с юга, севера и востока. Путин планировал за "три дня" захватить Киев и установить в Украине свою марионеточную власть, однако его планы сломали ВСУ.

Силы обороны отбросили оккупантов из столицы и других северных областей, провели контрнаступления на Харьковском и Херсонском направлениях. В городах, освобожденных ВСУ, находят братские могилы замученных украинцев, российские застенки. Так было в Буче, Изюме и Херсоне.

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