Путин отмечает день рождения: Генштаб предупреждает украинцев об опасности 7 октября

Генеральный штаб ВСУ предупреждает украинцев, что Россия может массово обстрелять украинские города и села на день рождения главы Кремля Владимира Путина, 7 октября.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

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"Учитывая привязчивость нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что на День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя", – заявил он.

Громов замечает, вероятно, обстрелами будет руководить сам Путин, или это будет самостоятельное решение военных руководителей как символический "подарок" диктатору.

"Если это будет решение военных руководителей, то хотелось бы, чтобы они накосяли, и были кадровые решения. А для наших военных это будет обычный день. Единственное, пожалуй, они будут пытаться предоставить противнику как можно больше возможностей побывать на концерте Кобзона", — добавил Громов.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 7 октября, значительно возрастает угроза обстрелов украинских городов и объектов инфраструктуры. В этот день Путин отмечает свой день рождения. Учитывая особое отношение россиян к датам, не исключается, что ситуация именно в этот день может обостриться.