Путин отправил под арест руководителей 5 службы ФСБ, отвечающей за "прокремлевские настроения" в Украине - СМИ

Путин отправил под арест руководителей 5 службы ФСБ, отвечающей за "прокремлевские настроения" в Украине - СМИ

ФСБ докладывала Путину о том, что он хотел слышать, считает издание.

Президент страны-агрессора Владимир Путин начал "репрессии" против 5-й службы ФСБ, которая информировала его о ситуации в Украине.

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Об этом сообщает издание "Медуза".

По данным журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, освещающих работу российских спецслужб, руководство 5 службы ФСБ отправили под домашний арест.

5 служба (официальное название — Служба оперативной информации и международных связей) занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует печально известный Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки ФСБ.

Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Однако именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах этой спецслужбы.

Именно 5 служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец-то дошло, что его просто ввели в заблуждение: 5 служба, боясь раздражать руководителя, просто говорила ему то, что он сам хотел услышать.

Источники "Медузы" сообщают, что генерал ФСБ Сергей Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.

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