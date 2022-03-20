Путин отправил в Украину очередную партию боевиков, которые могут попытаться убить высшее руководство страны

Путин отправил в Украину очередную партию боевиков, которые могут попытаться убить высшее руководство страны

Ключевые цели, по данным украинской разведки: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмигаль.

В Украину отправили очередную группу боевиков, которые могут попытаться ликвидировать высшее военно-политическое руководство нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Украины.

Как стало известно, группа боевиков курируется пропагандистом и владельцем ЧВК “Вагнер” Евгением Пригожиным. В нашу страну военных преступников отправили для того, что попытаться провести атаки в сторону руководства Украины.

Ключевые мишени, по данным украинской разведки: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль.

"Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов. Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", — пояснили в ГУР Украины.

Там также подчеркнули, что украинским силовикам известны планы Кремля, поэтому они готовы дать отпор агрессору на фронте и в тылу.

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