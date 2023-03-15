Путин отправляет на войну в Украину заключённых женщин: зачем это ему

Из-за нехватки доступа к информации в женских колониях России заключенные не имеют реального представления о войне РФ против Украины. Именно поэтому их легко уговорить воевать в Украине.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она рассказала, что с самого начала вербовки в российских колониях ее фонд получал письма от заключенных женщин, которые хотели попасть на войну. Причина в том, что российская тюрьма стала адом на земле благодаря усилиям президента РФ Путина.

"Путин точно знал, что он нападет на Украину и что будут использоваться заключенные. То есть ситуация в местах лишения свободы вполне сознательно ухудшалась. Это была осознанная политика, которая, конечно, продолжается. И женщины здесь не являются исключением. Женщины в тюрьмах всегда чувствуют себя гораздо хуже, чем мужчины", — объяснила Романова.

По ее информации, кроме женщин, вывезенных из колонии Снежного на территории оккупированной Донецкой области для подготовки в Россию, известно еще около 100 завербованных.

"Мы не знаем, к чему их готовят, мы этого не понимаем. Но судя по тому, что это просто случайно взятые женщины, и, судя по полному молчанию среди родственников, – это добровольно, и это не специальная подготовка снайперов или минеров, или женщин-шахидок. Я просто думаю, что их везут на фронт или как поваров, или вытягивать трупы. Возможно, их везут и как штурмовиков", – объяснила директор фонда.

Также, по ее словам, больше всего заключенных россиян интересует помилование, а тем, кого вербуют на оккупированных территориях Донбасса, обещают свидание с родными.

Напомним, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин преследует цель отправлять на войну против Украины российских женщин-заключенных.

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