Кремль готовится к войне на истощение / © Associated Press

Реклама

Кремль и дальше собирается не допускать ситуации, когда ухудшение экономического положения в России заставит страну отказаться от максималистских целей в войне против Украины. Путин последовательно отвергает предложения по содержательным переговорам о мире.

Об этом пишут в Институте изучения войны.

Реклама

Спад экономики РФ не ускоряет желание Путина закончить войну

В частности, 18 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что переговорная позиция Москвы полностью исключает замораживание нынешней линии фронта.

Реклама

Это заявление фактически подтверждает курс России на дальнейшее ведение боевых действий.

Ранее, 14 августа, подобную позицию озвучил и глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил о нежелании РФ соглашаться на прекращение огня с фиксацией текущего разграничения и подчеркнул, что Москва будет воевать до достижения договоренностей исключительно на собственных условиях.

Отказ кремлевской верхушки от реального диалога объясняется тем, что должностные лица вынуждены действовать в рамках убеждений Владимира Путина.

В Москве рассчитывают выиграть войну на истощение путем непрерывного, медленного продвижения в надежде переждать западную помощь и исчерпать оборонные способности Украины.

Реклама

В то же время президент Зеленский не раз подтверждал приверженность мирному процессу и готовность к существенным компромиссам для прекращения конфликта. Все это несмотря на активные попытки России безосновательно выставить украинскую сторону как такую, которая блокирует мирные инициативы.

Новые планы Путина

Напомним, в ГУР МО прокомментировали слухи о возможном новом наступлении России на Киевскую и Черниговскую области с севера. Заместитель начальника ведомства генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что хотя теоретически это возможно, пока нет никаких признаков, индикаторов или сформированной ударной группировки войск для проведения такой операции.

Последующие действия Кремля существенно зависят от проведения мобилизации. По оценкам разведки, по ее завершении России потребуется несколько месяцев для формирования и подготовки боеспособных сил. Например, во время частичной мобилизации осенью 2022 подразделения смогли вступить в бой только в начале 2023 года.

В случае успешной новой волны мобилизации агрессор может подготовить мощную группировку ближе к февралю 2027 года. Скибицкий предположил, что российское командование может попытаться провести операцию именно в этот период, учитывая любовь Путина к символическим датам, однако все графики будут напрямую зависеть от масштабов и самого факта проведения мобилизации.

Реклама

Новости партнеров