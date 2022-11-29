Путин отверг ультиматум США: эксперт рассказал о дальнейшей стратегии Запада по отношению к России

Черник считает, что решение о понижении геополитического статуса России Запад уже принял, а по поводу распада РФ по-прежнему колеблется.

Возвращение всех украинских земель к границам на состояние 1991 возможно исключительно силовым путем.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник, передает "24 канал".

"Никаких договоренностей с противником не будет. Все не то, что "красные", а "черные" линии перейдены. Карфаген должен быть разрушен", — говорит эксперт.

Черник предположил, что на встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Турции Штаты передали Путину ультиматум.

"Ты (Путин. – Ред.) покидаешь Украину, Крым выносим за скобки и начинаем разговор о сохранении тебя у власти", — отмечает Черник.

По его мнению, Путин этот ультиматум не принял.

"Но это аналитические догадки, а не какая-то конкретная информация. Потому что о том, что люди такого уровня между собой обсуждают, знают единицы. Поэтому продолжается "прощупывание" стратегической концепции — "что дальше делать с Россией и ее режимом", — говорит эксперт.

РФ не дадут распастись из-за фактора Китая

Черник считает, что решение о понижении геополитического статуса России Запад уже принял, а по решению о распаде РФ по-прежнему колеблется. Российскую Федерацию планируют сохранить в том виде, в каком она сейчас.

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"Если Россия разваливается, то часть ее дрейфует в Китай. 40% всех человеческих ресурсов и пресная вода, которая будет самым ценным ресурсом в ближайшие 20-30 лет. Никто не позволит Китаю так усилиться. Геополитика – очень тонкая вещь", — подытожил эксперт .

Напомним, что 14 ноября в Турции директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой разведки России Сергеем Нарышкиным. По итогам этой встречи президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ни Россия, ни США не намерены применять ядерное оружие.

После этого Бернс посетил Киев. Его визит как раз совпал с массированной ракетной атакой РФ. Известно, что директор ЦРУ встретился с президентом Владимиром Зеленским и с представителями украинской разведки.

После этого, когда ракета упала на территорию Польши, он выехал в Варшаву, где встретился с президентом Анджеем Дудой.

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