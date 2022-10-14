Путин ответил, будет ли Россия в ближайшее время массированно обстреливать Украину ракетами

Путин сказал, что пока у российских террористов есть другие задачи.

Президент-террорист РФ Владимир Путин заявил, что якобы в ближайшее время российские преступники не будут наносить массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом российский диктатор сказал во время пресс-конференции в пятницу, 14 октября, пишут российские средства массовой пропаганды.

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"Пока нет нужды в массированных ударах по территории Украины нет. Из 29 объектов — 7 не было поражено, как это планировало Министерство обороны, но они постепенно это сделают. Пока есть другие задачи", — заявил глава Кремля.

Кроме этого, российский "фюрер" цинично лжет, что он не имеет целью уничтожить Украину как государство.

"Мы же не ставим перед собой задачу уничтожения Украины. Вот они взяли — в Крыму проживают 2,4 млн человек — и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не совершили бы этого действия — не было бы других противодействий", — ответил Путни на вопрос, будет ли дальше существовать Украина как государство.

Ракетная атака россиян по Украине

Напомним, 10-11 октября в Украине была масштабная воздушная тревога по всем областям Украины. Она длилась более 5 часов. Всё это время Россия массированную обстреливала ракетами украинские города. Есть погибшие и пострадавшие. Главной целью была энергосистема Украины. Ракетный террор кафиров 10 октября стал самым большим с начала полномасштабного вторжения. Обстрелы подверглись критическим энергетическим объектам инфраструктуры.

Так, 10 октября оккупанты атаковали Бурштынскую ТЭС. Там возник пожар. Во вторник, 11 октября, РФ атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Массированная атака России продолжается. Кроме ракеты, армия кафиров использует иранские дроны-камикадзе. В четверг, 13 октября, была атакована западная Украина. Под прицел ВС РФ попали Львовская, Тернопольская, Черновицкая, Волынская и Ровенская области. Россия атаковала запад Украины ракетами из Черного моря и, вероятно, беспилотниками. К счастью, обошлось без жертв.

Потери врага 14 октября

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