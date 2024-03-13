Путин ответил, сожалеет ли, что убил десятки тысяч российских солдат в Украине

Путин заявил, что он "просто работает в интересах России".

Российский диктатор Владимир Путин, который за 2 года полномасштабной войны отправил на гибель тысячи солдат, заявил, что не считает себя "вершителем судьбы".

Об этом глава Кремля цинично заявил в интервью российскому пропагандистскому изданию.

"Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Но так, чтобы я чувствовал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет", — заявил Путин.

По данным Генерального штаба, по состоянию на 13 марта 2024 года ВСУ ликвидировали 426 870 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 980 военных.

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