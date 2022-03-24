"Путин п**ас": росийский оккупант жалуется бабушке, что лучше подметать улицы, чем воевать

"Путин п**ас": росийский оккупант жалуется бабушке, что лучше подметать улицы, чем воевать

Оккупант жалуется на холод и говорит, что ожидал за две недели захватить Украину.

В очередном перехваченном телефонном разговоре российский оккупант жалуется своей бабушке, что обморозил пальцы и заявляет, что лучше пошел бы улицы подметать, чем воевать против Украины.

Аудиозапись опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Российский оккупант: "Страшно, страшно все на**иг.

Бабушка оккупанта: "Ты где?".

Российский оккупант: "Где, на Украине на**иг. Ноги пообмораживали, руки пообмораживали, ж*па короче. Страшно, бабуля. Наш же разбили — всю бригаду, погибшиз миллион на**иг. Я не знаю, как меня бог зберег. Снаряды рвуться, самолеты летают, "грады", артиллерия ё-маё. В земле живем, вот как Великая Отечественная война, я тебе серьезно говорю. Как вши не завелись ё**ые на**й, я не знаю. Страшно на**иг".

Оккупант жалуется на холод и говорит, что ожидал за две недели захватить Украину.

"Я бы, если честно, съ**лся нах**й отсюда. Пошел бы лучше улицы и дворы подметать. Думали, все за две недели обойдется, но уже месяц почти на**й. Самое страшно — да, снаряды, пули. А еще — холод. Солдаты, офицеры ноги, руги пообмораживали, поопухали, посинели, некоторым пообрезали. Я сам пальцы на ногах и руках не чувствовал, ж*па на**й б**ь".

Захватчик говорит, что уже не хочет денег, а лишь бы живым домой добраться.

"Мне на**й эти деньги не нужны. Да, "ветеранка" на**й будет, но она не стоит этого".

Также он раскритиковал Путина.

"Путин — пи**с. Поля, им (украинцам — Ред.) надо сейчас все делать, поля на**й обрабатывать, а они не могут ниче".

Ранее СБУ перехватила разговор российского оккупанта с мамой, которая рассказала ему, как российские солдаты простреливают себе руки и ноги, чтоб их вернули обратно в Россию.

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