Путин перебрасывает в Украину мобилизованных: как изменится ситуация на фронте и чем ответят ВСУ

Военные эксперты оценили ситуацию на восточном и южном направлениях, а также угрозу из Беларуси

В России продолжается объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация. Первые группы мобилизованных перебрасывают в Украину, у них уже есть потери. По Сети распространяются видео с россиянами, которые жалуются, что их без подготовки отправляют на войну.

Военные эксперты предостерегают, что 300 тысяч даже неподготовленных "мобиков" являются значительным усилением для оккупантов. На YouTube-канале ТСН эксперты рассказали, каким образом Кремль может использовать пополнение на разных участках фронта и как это отразится на ходе боевых действий.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко подтвердил, что новомобилизованные россияне едут на южный фронт и понесут потери.

"Да, у нас есть эта информация, в частности от людей, которые находятся на той территории, что они уже есть, некоторые части ими комплектуют, и уже в некоторых частях есть погибшие из числа мобилизованных", – рассказал он.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук считает, что на первом этапе Россия будет затыкать мобилизованными дыры на фронте, а дальше будет формировать многочисленные боевые подразделения для ведения будущих наступлений.

"При любом раскладе надо понимать, что количество все равно где-то может перевешивать качество. Недооценивать противника не следует", — предостерег эксперт.

Лакийчук добавил, что, по его мнению, "самый опасный период будет конец зимы-начало весны".

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Бывший заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает вариант, что за счет мобилизованных Россия снова может пойти с севера на Киев или, например, на Волынь.

"Беларусь снова может помочь оккупанту. 300 тысяч, понятно, что плохо подготовлены... Но через месяц войны значительное большинство из тех, кто останется жив, многому научатся. Это будет сила, с которой нужно будет бороться", — объяснил генерал.

Пока основная сила мобилизованных не прибыла на фронт, ВСУ нужно проводить максимально широкие контрнаступления на востоке и юге Украины, уверен Романенко.

По его словам, ВСУ должны оттянуть туда мобилизованные резервы россиян — чем больше их перемелют там, тем меньше смогут собрать на белорусской границе.

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев считает, что Путин использует мобилизованных, чтобы попытаться выйти на административные границы Донбасса.

"Я думаю, что именно тех воинов, которых наскоро собрали по территории всей РФ, эти человеческие ресурсы будут направлены на реализацию первой части амбициозного путинского плана — выход на административную границу Донецкой и Луганской областей", — прогнозирует он.

Селезнев добавил, что на сегодняшний день армия РФ осуществляет "отрицательное наступление", поэтому "сейчас резервы, которые россияне собирают, будут направлять на удержание рубежей".

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Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев также выразил мнение, что командование армии РФ задействует "мобиков" для контроля за захваченными территориями Украины.

"Преимущественно они будут расположены в тылу, не на передовой. Это позволит российской армии высвободить более опытных людей и использовать их в бою. А чтобы контролировать оккупированную территорию – для этого можно будет использовать таких "мобиков", — считает он.

В то же время Пономарев добавил, что когда будет наступление и линия фронта будет двигаться — "конечно же, будут столкновения, эти люди будут задействованы, будет много разных потерь".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что заявленная цифра в 300 тысяч пополнения недостижима для россиян, и мобилизованные в ближайшее время начнут разбегаться.

"Я думаю, что не больше 100 тысяч. Они уперлись в предел своих возможностей — набрали 100 с лишним тысяч, и дальше началась пробка. То, что собирают военкоматы и пытаются отправить на пересылочные пункты — их дальше деть некуда. Поэтому мы наблюдаем видео, что они сидят под военными частями в поле, жгут костер, пьют водку и как-то греются. Они через неделю начнут разбегаться, если они там и ночью. А может и раньше, потому что становится холодно", — заявил эксперт.

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Жданов напомнил, что у пополнения большие проблемы с обеспечением:

"Они начинают открывать склады НЗ, а там все мыши съели. Разговоры, что 1,5 млн комплектов формы исчезли, практически как в кино — "шашлык, три порции, выбросила в пропасть".

По его мнению, "150 тысяч — это будет потолок".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что победа на фронте не будет решаться за счет численного преимущества личного состава.

"Россияне могут применять тактику Жукова лет Второй мировой – забрасывать пушечным мясом наши передовые позиции. Но от Второй мировой отличие заключается в том, что средства поражения изменились. Высокотехнологичное оружие на вооружении ВСУ вдвое превышает российские и советские образцы. Предоставленные нам РСЗО HIMARS и САУ PzH-2000, дальность поражения – 85 км, в то время как советские и российские аналоги – 45 км", – пояснил Снегирев.

По его словам, мобилизованным россиянам "еще нужно доехать до линии фронта".

"Заехали они, условно, в Луганскую, Донецкую области — их надо где-то расквартировать. Не бросать же всю эту массу на линию фронта. Места расквартирования становятся известны украинской разведке мгновенно... Представьте себе — заехали, условно, 100 тысяч мобилизованных. Их разместили на расстоянии огневого поражения ВСУ. Все это — потенциальные "двухсотые" и "трехсотые". Они поехали назад, не получив боевого опыта, в виде "Лад", "Москвичей" и прочего хлама российского автопрома", — заявил эксперт.

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