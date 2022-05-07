Путин перебрасывает войска из Сирии в Украину, чтобы одержать хоть какую-то победу к 9 маю

Путин перебрасывает войска из Сирии в Украину, чтобы одержать хоть какую-то победу к 9 маю

Российский диктатор Владимир Путин, не одержав за 73 дня войны в Украине желаемую победу, идет на любые шаги для получения хоть какого-нибудь успеха к 9 маю.

Появился указ Путина о перебрасывание российских войск, дислоцирующихся в Сирии, в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса.

Об этом сообщает источник издания The Moscow Times.

Отмечается, что общая численность русской армии в Сирии составляет 63 тысяч военных, из которых почти половина — офицеры.

Напомним, существует вероятность, что Путин в символическую для себя дату – 9 мая, может объявить всеобщую мобилизацию. Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский.

Между тем, аналитики Conflict Intelligence Team не фиксируют в РФ серьезных шагов к объявлению мобилизации. В то же время отмечают, что в разных регионах страны россиян вызывают в военкоматы для "уточнения данных" и предлагают подписать краткосрочный контракт.

О том, что объявление Путиным 9 мая общей мобилизации в России маловероятно, считает военный эксперт Олег Жданов.

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