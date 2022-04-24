Путин передумал заключать соглашение с Украиной и хочет захватить как можно больше земель — FT

Путин передумал заключать соглашение с Украиной и хочет захватить как можно больше земель — FT

Президент страны-агрессора Владимир Путин потерял интерес к переговорам о завершении войны с Украиной.

Теперь кремлевский диктатор постарается захватить как можно больше украинской территории.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

В издании утверждают, что Путин серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения после поражения наступления РФ на севере Украины.

"Путин верит в чепуху российского телевидения, и хочет одержать большую победу", — сказала журналистам человек, якобы информированный о ходе переговоров.

По информации FT, Москва и Киев согласовали первый проект мирного соглашения на встрече в Стамбуле в конце марта. Однако после того, как Зеленский обвинил Кремль в совершении военных преступлений против мирных жителей в Буче и в Мариуполе, переговоры приостановились.

Кроме того, журналисты считают, что к заморозке переговоров привело затопление Украиной крейсера "Москва". Якобы Путин боится, что после этого любые переговоры с Украиной будут демонстрировать его поражение.

"Была надежда на соглашение. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем. После того, как затонула "Москва", Путин был против подписания. Теперь он не выглядит победителем", — отметил собеседник издания.

Украинские и западные чиновники всегда сомневались в приверженности Путина мирным переговорам, утверждая, что это только способ выиграть время для дальнейшего наступления, отмечает издание.

Также FT пишет, что Путин избегает личной встречи с Зеленским и хочет, чтобы все вопросы в отношениях с Украиной были решены к ней.

Ранее бывший руководитель британской разведки Кристофер Стил, руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, заявил, что война в Украине может закончиться убийством Владимира Путина или его отстранением от власти.

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