Путин переходит к новому этапу войны: что массово запускает Кремль против Украины

Россия резко увеличивает производство беспилотников и переориентирует военную промышленность на войну дронов. Это свидетельствует о переходе Москвы к новому этапу боевых действий против Украины, где ключевую роль все больше и больше играют дешевые и массовые беспилотные системы.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным Федеральной службы статистики РФ, в апреле производство в отрасли, охватывающей военную авиацию и беспилотники, выросло на 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в 2025 году средний годовой прирост, по подсчетам Bloomberg, составил 68%.

Такой скачок показывает, как Москва адаптируется к новым условиям войны. Производство танков и другой тяжелой бронетехники уже упирается в свои ограничения, в то время как дроны остаются одним из направлений, которое Россия может быстро масштабировать.

По словам старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, FPV-дроны стали доминирующим элементом наземных боев и сделали опасным любое скопление сил на несколько километров с обеих сторон линии фронта.

«БПЛА большей дальности позволили Москве дополнить значительно меньший арсенал крылатых ракет наземного базирования и поддерживать кампанию против критически важной инфраструктуры Украины», — отметил он.

Россия не только наращивает производство дронов, но и создает специализированные войска беспилотных систем. Такое решение Владимир Путин принял в середине 2025 года. Министр обороны РФ Андрей Билоусов ранее признавал, что у Украины было преимущество в использовании дронов, однако утверждал, что Россия якобы смогла изменить ситуацию.

Точные объемы российского военного производства не раскрываются. Ранее Путин заявлял о 1,4 млн. беспилотников, изготовленных в 2024 году. По данным украинской военной разведки, которые в мае приводил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в 2026 году Россия планирует произвести 7,3 млн. FPV-дронов и 7,8 млн. боевых частей для БПЛА разных типов.

В то же время российская оборонная промышленность в целом теряет темпы роста из-за дефицита рабочей силы, экономического напряжения и ограничения государственного финансирования. В отраслях, производящих тяжелую технику, боеприпасы и компоненты ракет, прогнозируют резкое замедление роста - до 4-5% после примерно 30% в предыдущие годы.

Дроны стали для Москвы способом обойти часть этих ограничений. Их подешевле производить, проще масштабировать, а сборку можно организовывать как на крупных предприятиях, так и на меньших производственных площадках.

По оценкам, приведенные Сырским цифры могут означать производство около 20 тысяч FPV-дронов в сутки. Если распределить это вдоль активной линии фронта протяженностью примерно 1200 км, то речь идет о около 17 российских дронов на километр в день.

Несмотря на то, что Украина часто первой внедряет новые технологические решения, Россия пытается быстро копировать их и запускать в массовое производство. В то же время, эксперты отмечают, что это пока не дало Москве решающего прорыва на фронте.

Обе стороны уже называют беспилотники главной ударной силой нынешнего этапа войны. Россия использует их не только на поле боя, но и в массированных атаках по украинским городам и критической инфраструктуре, в частности, для перегрузки систем ПВО перед ударами ракетами.

Ранее российский концерн "Калашников" заявил о производстве нового беспилотного летательного аппарата СКАТ 220. По заявлению производителя, аппарат создан на базе СКАТ 350 М, но имеет меньшие габариты вес 12 кг и может развивать скорость до 160 км/ч.

Также сообщалось, что в мае Россия атаковала Украину рекордным количеством дальнобойных беспилотников с начала полномасштабной войны. По анализу на основе данных Воздушных сил Украины, за месяц оккупанты запустили 8150 дронов.

