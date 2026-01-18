Путин перенес дату завершения наступления на Донбасс: прогнозы NYP

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Спустя почти четыре года войны Россияполучила немного, тогда как Украина продолжает удерживать фронт и наносить значительные потери противнику.

Об этом пишет издание New York Post

Президент России Владимир Путин отвергает любые предложения мира и пытается убедить мир, что украинская оборона ослабла, надеясь заставить США оказать давление на Киев и заставить Украину капитулировать. Однако факты свидетельствуют об обратном: линии обороны Украины остаются прочными, а российские наступления чрезвычайно медленные и дорогие.

Реклама

По оценкам Михаила Федорова, около 200 тысяч украинских военных числятся пропавшими без вести, а примерно два миллиона граждан уклонились от мобилизации. Ударные действия РФ по энергетической инфраструктуре оставили Киев без тепла в отдельных районах.

Российские войска несут огромные потери: ежемесячно гибнут от 20 до 25 тысяч солдат, что близко к верхней границе потерь Советского Союза в войне в Афганистане за десять лет. Средняя цена одного квадратного километра украинской земли для России в 2025 году составила 93 погибших. Призыв и мобилизация в РФ не способны компенсировать потери: в 2025 году Кремль мобилизовал 406 тысяч человек, тогда как потери российских сил за год, по украинским оценкам, превысили 410 тысяч.

Несмотря на это, Путин продолжает концентрировать усилия на захвате Донбасса. Россия пыталась взять остальные Донецкой и Луганской областей после отступления из Киева в начале 2022 года. Основная цель на 2025 год — полностью захватить Донбасс — не была достигнута. По последним сообщениям, Кремль перенес дедлайн на апрель 2026 года, но аналитики NYP называют это нереалистичным. При текущих темпах наступления России понадобится как минимум до середины 2027 года, чтобы захватить оставшиеся 21% Донецкой области. Даже Покровск, который атакуют более двух лет, до сих пор не захвачен, несмотря на участие

На южном фронте Украины, в фортификационной полосе Константиновки, атаки только начинаются. Остальные ключевые города-полосы обороны Донбасса — Славянск и Краматорск — остаются неподступными для РФ. Таким образом, планы Кремля по быстрому захвату Донбасса снова срываются.

Реклама

На других фронтах Россия тоже не добивается прорыва. Самые быстрые успехи 2025 года были зафиксированы возле Гуляйполя на южном направлении, но темпы наступления там замедлились после ноября. Украинские контрнаступления позволили освободить значительную часть Купянска на северо-востоке, несмотря на неоднократные заявления Путина о его «освобождении».

Путин продолжает распылять ресурсы по разным направлениям вместо концентрации сил на Донбассе, что свидетельствует о его амбициях выходящих за пределы этого региона. Как отмечал президент США Дональд Трамп, Путин «хочет взять все», то есть всю территорию Украины.

Украинские силы эффективно сдерживают новые российские наступления на северном и южном направлениях, используя современные дроны и ударные операции по логистике и концентрации личного состава противника. Новые системы ПВО Tempest уже уничтожили 21 российский дрон Shahed, а украинские разработки в электронной борьбе успешно глушат ракеты «Кинжал».

Несмотря на серьезные проблемы с мобилизацией и вооружением, удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также международная поддержка Украины держат российское наступление в тупике. Стратегическая кампания Украины по поражению нефтеперерабатывающей инфраструктуры России нанесла потери около 10% мощностей и продолжает сокращать возможности РФ в транспортировке ресурсов.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, в ночь на 18 января Россия снова атаковала мирные украинские городасреди ночи беспилотниками.