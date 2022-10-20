Путин "перетасовывал" генералов, но назначение Суровикина ничего не изменит — СМИ

После вторжения РФ в Украину основные звенья военного руководства России становятся менее функциональными.

В британской разведке заявили, что военное руководство РФ становится все более недееспособным на фоне последних событий на украинских фронтах.

Об этом говорится в материале британского издания Daily Mail.

Издание напоминает, что Путин уже отстранил некоторых генералов от участия в так называемой спецоперации — вместо них были назначены офицеры-новички под руководством Сергея Суровикина, с приходом которых мало что изменилось.

Журналисты пишут, что британская разведка не назвала имен четырех отстраненных от руководящих должностей генералов ВС РФ, но один из них, наверное, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, мог попасть в немилость Путина.

Все изменения в высшем эшелоне офицеров Минобороны РФ пока не принесли ощутимых результатов. Британцы отмечают, что после объявленной мобилизации на передовой ощущается острая нехватка младших офицеров, способных грамотно организовать действия резервистов.

"Через восемь месяцев после вторжения основные звенья военного руководства России становятся только менее функциональными. На тактическом уровне, по всей видимости, наблюдается дефицит российских младших офицеров для организации работы и командования вновь мобилизованными резервистами", — считают британские военные.

Что известно о Суровикине

В начале октября президент РФ Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина новым командующим Объединенной группировкой войск в войне в Украине.

В целом известно, что с марта по декабрь 2017 года Суровикин командовал группировкой российских войск в Сирии. Путин оценил его заслуги, в том же году назначив Суровикина командующим Воздушно-космическими силами России и наградив званием Героя РФ. С января по апрель 2019 года Суровикин во второй раз командовал российской группировкой войск РФ в Сирии.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "генерал Армагеддон".

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Суровикин ракетными ударами по украинским городам хочет продемонстрировать свою эффективность в новой должности.

Суровикин признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". Он также обвинил Украину в "подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и нанесении массированного ракетно-артиллерийского удара.

Россия – государство-террорист: что это значит для Путина

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