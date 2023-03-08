Путин перейдет к обороне: разведка США – о новой стратегии оккупантов

Российская армия в этом году не восстановится настолько, чтобы добиться больших территориальных достижений

России не хватает боеприпасов и войск, чтобы достичь больших территориальных достижений в Украине в этом году, и она может перейти к стратегии удерживания и обороны, затягивая войну.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что после неудач на поле боя Путин теперь понимает проблемы, с которыми сталкивается его армия, и может скорректировать свою стратегию в краткосрочной перспективе.

"Даже несмотря на то, что российское наступление продолжается, россияне несут большие потери. Путин, вероятно, лучше понимает пределы того, чего способны достичь его военные, и, похоже, сейчас сосредоточился на более ограниченных военных целях", — сказала Хейнс.

По ее словам, Россия может избрать продолжение войны в Украине, даже если это будет означать длительные паузы в наступательных действиях. Таким образом, Кремль будет пытаться достичь своих стратегических целей.

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Директор американской разведки признала, что РФ достигает "постепенного прогресса" в Бахмуте, но пояснила, что город не имеет особого стратегического значения.

"Если Россия не приступит к обязательной мобилизации и не организует значительные поставки боеприпасов из третьих стран, ей будет все сложнее поддерживать нынешний уровень наступательных операций в ближайшие месяцы. И, следовательно, они могут полностью перейти к удерживанию и обороне оккупированных территорий. Короче говоря, мы не ожидаем, что российская армия в этом году восстановится настолько, чтобы достичь больших территориальных достижений", – подытожила Эврил Хейнс.

Ранее Хейнс заявила, что Путин готов продолжать войну против Украины годами.

Также в американской разведке заявили, что российские силы становятся уязвимыми перед украинскими контратаками и предупредили о высоких рисках прямого конфликта России с НАТО.

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