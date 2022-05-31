Путин – пи***ас, а Шойгу – шоумен: российские полковники ругают руководство РФ и призывают бомбить Киев (аудио)

Журналисты перехватили разговор двух российских полковников, критикующих военное руководство России и призывающих к военным преступлениям.

Журналисты-расследователи программы "Схемы" обнародовали записи разговора двух российских полковников, которые ругают военное руководство России, в частности, Путина и министра обороны Шойгу.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Один из собеседников – полковник РФ Максим Власов с позывным "Югра". Он руководил ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015 году, когда погибли 30 мирных жителей.

Другой – военный медик родом из Винницкой области Виталий Ковтун, у которого есть много родственников в Украине.

Власов назвал Шойгу полностью некомпетентным профаном по своему делу и шоуменом.

"Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики... Шойгу – это полностью некомпетентный профан, б***ь. Просто шоумен, б***ь", – отметил российский полковник.

Ковтун отвечает о Шойге: "Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?".

Командующего российскими оккупационными войсками Александра Дворникова они назвали "безголовым идиотом".

"Вот этот Дворников, вообщем, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас придумал "антибендеровский бросок"... Ну, короче говоря, это вообще конченый, б***ь, безголовый идиот".

Власов и Ковтун жалуются друг другу, что русские генералы не умеют и не хотят воевать.

"Я с вилами скоро пойду, б***ь, к "кремлевской" площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь".

Оба полковника считают, что нужно бомбить мирные украинские города и убивать украинцев.

"Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те".

В частности, у полковника Виталия Ковтуна, который имеет немало родственников в Украине, считает, что нужно запустить ракету по Верховной Раде и ругает Путина, что тот до сих пор не сделал этого.

"Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё".

Особо полковников возмутило уничтожение украинскими ракетами российского крейсера "Москва".

"С*ка, крейсер развалили, н***й, крейсер утопили, б***ь. Ну въе***е вы, б***ь, куда-нибудь, н***й. Тоже в ответку. Тоже по Киеву, б***ь, въ***те, н***й. В***те, б***ь. Нет, б***ь. О чем это говорит? Потому что им на нас п***й".

Весь перехваченный телефонный разговор слушайте в видео "Схем".