Путин планирует сделки в Украине на уровне полковника или бригадного генерала — The Guardian

Путин планирует сделки в Украине на уровне полковника или бригадного генерала — The Guardian

Президент страны-агрессора Владимир Путин лично руководит ходом войны против Украины.

Кремлевский диктатор принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на западные военные источники.

Российский президент помогает определить передвижение сил на Донбассе, где на прошлой неделе оккупанты потерпели кровавое поражение, неоднократно пытаясь переправиться через стратегическую реку Северский Донец.

По информации западных источников, Путин до сих пор тесно сотрудничает с генералом Валерием Герасимовым, командующим российскими вооруженными силами. В издании обратили внимание, что украинская сторона на прошлой неделе заявляла об отстранении Герасимова.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов принимают участие в принятии тактических решений на уровне, обычно ожидаемом от полковника или бригадира", — отметил военный источник.

Бен Барри, бывший бригадир британской армии и эксперт по сухопутной войне, сказал: "Власть должна иметь другие дела, чем принимать военные решения. Они должны определять политическую стратегию, а не погружаться в повседневную деятельность".

Начальник штаба обороны Великобритании, администратор Тони Радакин в свою очередь сказал, что он верит, что Украина теперь выиграет войну. По его словам, Путин хотел "подчинить себе всю Украину" и "навязать этой стране свое собственное правление", но потерпел неудачу.

Ранее сообщалось, что из-за неудач в Украине Путин может напасть на Грузию.

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