"Путин почувствует это на себе": Зеленский о целях операций ВСУ в Курской области

Зеленский подчеркнул, что Путин не думает о своих территориях.

Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области, чтобы, в частности, сорвать новые захватнические планы русской армии.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ.

"Российская федерация вторглась на нашу территорию где-то лет назад. Оккупировала и убивала людей. РФ подготовила вторжение на Харьковщине и хотела оккупировать город. Мы сорвали им эту наступательную операцию. А следующим их шагом было и они уже все подготовили для этого — наступать и оккупировать на севера нашего государства, как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы опережая это сделали, чтобы они не захватили нас, наш город", — отметил президент.

По его словам, операция в Курской области стала возможной и потому, что Путин "не думает о своих территориях".

"Поскольку Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, нам удается наносить удары по их энергетике, военным аэропортам и мы знаем, где у не есть ПВО, а где нет. ПВО есть вокруг дачи Путина, вокруг москвы, в Санкт-Петербурге, а в обычных городках, городах, в Курской области — там ничего нет", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что именно поэтому Путин не может сдерживать наступление.

"Он должен уже начать ощутить эту войну, и он будет ее чувствовать. У нас нет больше никакого шанса, потому что он будет продолжать военные действия, убавить наших детей, мы ему покали однажды сейчас на Курском направлении", — резюмировал президент.

Ранее мы сообщали, сколько военных понадобится РФ, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области.

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