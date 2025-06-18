Путин под давлением, чтобы объявить войну Украине – The Telegraph

Владимир Путин. / © Пресс-служба Кремля

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Когда Украина совершила атаку по базам ядерных бомбардировщиков в России, тайно перевозив десятки беспилотников в кузовах грузовиков, это вызвало бурю возмущения среди наиболее радикальных кругов российской политической элиты.

Об этом пишет The Telegraph.

В некоторых средах ярость достигла такого уровня, что звучали новые призывы к Путину официально «объявить войну» Украине — несмотря на то, что война уже давно является самым масштабным конфликтом в Европе со Второй мировой. Представители крайне-националистических кругов России считают, что Кремль до сих пор не предпринял достаточно решительных действий — по их мнению, Путин должен мобилизовать еще миллион человек и наносить ежедневные ракетные удары по Киеву.

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Как сообщает The Telegraph, журналисты побеседовали с несколькими лицами, приближенными к Кремлю, согласившимся дать комментарии на условиях анонимности.

«Взрывы, беспилотники, диверсии, а возможно, и теракты — это то, что нас ждет, если режим Зеленского не будет полностью уничтожен», — заявил один из действующих чиновников правительства РФ. Он описал себя как «ястреба» и признался в симпатии к погибшему руководителю ПИК «Вагнер» Евгению Пригожину, который в 2023 году устроил мятеж против Путина.

«Если Украина прекратит существование в нынешней форме, подполье будет деморализовано», — добавил он.

Несмотря на значительные потери российских военно-воздушных сил США оценили, что было повреждено по меньшей мере 20 стратегических бомбардировщиков — Кремль пока не демонстрирует готовности к решительной эскалации.

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«Это не стало толчком к политическим изменениям или к изменению формата военных действий», — отметил бывший высокопоставленный чиновник Кремля, ранее курировавший операции против Украины. По его словам, в системе управления РФ преобладает инерция и стремление к сохранению статус-кво.

Другой собеседник из связанного с Минобороны РФ аналитического центра высказался еще более откровенно: «Может ли президент объявить войну Киеву? Сейчас это выглядит маловероятно. Как бы цинично это ни звучало, нынешнее положение дел руководство вполне устраивает».

Ястребиная оппозиция

Ранее Путин сталкивался с критикой преимущественно со стороны либералов, но после вторжения в Украину сформировалась новая категория оппозиционеров — националистов, считающих действия Кремля слишком мягкими.

Корни этой радикальной критики еще с 2014 года, когда многие сторонники жесткой линии обвинили Путина в недостаточной поддержке пророссийских сепаратистов. Самый известный из таких деятелей — Игорь Гиркин (Стрелков), бывший офицер ФСБ и основатель движения «Разгневанные патриоты». В 2024 году Гиркин был осужден за экстремизм после открытой критики действий Кремля в войне. Его слова после оглашения приговора: «Я служу Родине!»

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Несмотря на относительную маргинальность этих фигур, они оказывают влияние на силовые структуры России. Как отметил британский эксперт по российской безопасности Марк Галеотти: «То, что эти люди имеют оружие, означает, что Кремль должен считаться с их присутствием».

Почему они хотят формального объявления войны?

Для большинства стран Запада нынешний конфликт уже полномасштабная война. Но в официальной риторике Кремля он до сих пор имеет статус «специальной военной операции». Это отличие важно для радикалов.

Они считают, что только официальное объявление войны позволит перейти к новой фазе — от мобилизации до межконтинентальных ударов и, возможно, даже использование тактического ядерного оружия.

Националистический подкаст Russians with Attitude недавно заявил:

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«Либеральный путинизм имеет свои преимущества — комфорт, современность и относительную нечувствительность к санкциям. Это современный опыт 21 века. Но и недостатки очевидны — вялая война, снисходительность к враждебному руководству и умалчивание поражений».

Сейчас большинство российских военных составляют добровольцы, получающие около 200 000 рублей в месяц (около 1900 фунтов стерлингов) — сумма, чрезвычайно привлекательная для жителей отдаленных регионов. Оглашение войны дало бы Кремлю возможность мобилизовать до двух миллионов резервистов.

«Правительство и руководство фактически получат карт-бланш на перевод страны в режим открытого военного положения», — пояснила Эмили Феррис, аналитика по вопросам России в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

Однако, несмотря на жестокость боевых действий, Кремль пытается держать большинство россиян в стороне от их последствий. Еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году Путин запретил государственным СМИ использовать слова «война» и «вторжение». Кампании вербовки были сосредоточены в провинциальных регионах, в то время как крупные города Москва и Санкт-Петербург преимущественно избегали мобилизации. Россияне гибнут в большом количестве, но обычно без внимания публики.

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Один из жителей Москвы Артем, работающий в области кибербезопасности и не назвал своего настоящего имени, рассказал The Telegraph, что большинство молодежи доверяет Путину. По его словам, страна сохраняет «гордость», а уровень жизни остается стабильным, несмотря на санкции.

Границы эскалации

Но, несмотря на воинственную риторику, возможности Путина к дальнейшей эскалации ограничены — это продемонстрировала и реакция Кремля на операцию «Паутина».

После удара украинских дронов, который стал серьезным вызовом, многие «ястребы» в России требовали решительного ответа. Однако она оказалась сдержанной.

Хотя Киев, Харьков и другие города подверглись масштабным атакам дронов в последующие дни, общий масштаб ударов не соответствовал ни ожиданиям российских радикалов, ни уровню западного понимания «серьезного ответа».

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«Реакция на операцию была гораздо мягче, чем можно было ожидать. Это мог быть момент для радикального шага, но его не произошло», — отметила Феррис.

По мнению экспертов, причиной такого воздержания является нехватка ресурсов. Несмотря на громкие заявления о тактическом ядерном оружии или стратегических ракетах, у армии РФ нет возможности запускать массированные ракетные удары каждый день, как того требуют самые радикальные националисты.

«Теоретически, возможности для эскалации всегда существуют», — прокомментировал Марк Галеотти. — «Путин, возможно, мог бы отправлять еще несколько сотен беспилотников ежедневно. Но и на том все».

Таким образом, идеи о ежедневных ударах «Лещинами» по Киеву и разрушении украинского правительства остаются только фантазиями. Кремль выбирает инерционный курс — контролируемый, хоть и кровавый.

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