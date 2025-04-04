Россия увеличила атаки на Украину / © ТСН.ua

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Россия под прикрытием мирных инициатив лишь усиливает атаки Украины. После начала переговоров при посредничестве США в феврале количество российских атак беспилотниками возросло более чем на 50% — с 3148 ударов за 30 дней до 4776.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Кремль использует переговоры как давление на Украину, пытаясь выиграть время для захвата новых территорий. Эксперты считают, что цель Москвы – заставить Киев пойти на болезненные уступки.

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18 февраля - начало переговоров в Эр-Рияде (без участия Украины).

28 февраля - после критики Трампом Зеленского РФ запустила 208 дронов (на 42 больше, чем накануне).

7 марта — когда США приостановили обмен разведданными, Россия нанесла 252 удара).

Количество ударов дронами и ракетами по Украине за день / © The Telegraph

Россия значительно повысила эффективность атак благодаря изменению тактики беспилотников. По данным Института изучения войны, Москва перешла на дроны дальнего действия, которые чаще пробивают украинскую ПВО.

Если летом 2024 года уровень успешных перехватов в Киеве превышал 60%, то за последние два месяца он упал до 50% или ниже. Эксперты объясняют это нехваткой систем ПВО и необходимостью экономии ресурсов.

Профессор Бенджамин Дженсен предупреждает: снижение эффективности ПВО может привести к прорывам России на фронте или росту жертв среди гражданского населения.

Количество ударов дронами и ракетами за месяц / © The Telegraph

Украина, в свою очередь, усилила атаки дронами, сосредоточившись на российской экономической инфраструктуре.

«В отличие от украинских атак в предыдущие месяцы, по большей части поражавшие военные объекты, данные ACLED показывают, что более половины январских ударов были направлены на нефтяную, газовую и энергетическую инфраструктуру. Это непосредственно последовало за нападениями России на украинскую энергетическую инфраструктуру в декабре — это была одна из самых больших волн ударов по украинской энергетике после того, как в период с марта по август она уже повредила 80 процентов производства электроэнергии, работающей на угле и газе», — отметила менеджер по исследованиям в Восточной Европе ACLED Ольга Польша.

На фоне переговоров Россия продолжает атаковать гражданские объекты, например массированный обстрел накануне встречи Лаврова и Рубио. Одновременно Кремль использует отсутствие официального перемирия для манипуляций, обвиняя Украину в «нарушении условий мира».

Атаки дронами и ракетами с 18 февраля по 20 марта / © The Telegraph

Напомним, РФ намерена увеличить численность военных в Украине.