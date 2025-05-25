Путин под видом переговоров усиливает войну: почему Кремль снова бьет по Украине

Последствия русской атаки на Киев. / © Суспільне

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После кратких перемирий и заявлений о мирных инициативах Кремль вернулся к масштабной эскалации. На прошлой неделе Россия установила новый рекорд — 273 ударные дроны в сутки, а уже в понедельник Владимир Путин заявил о готовности к миру. Однако параллельно с этим по Киеву и еще 30 населенным пунктам Украины нанесли новые массированные атаки — с применением баллистических и крылатых ракет и почти 300 беспилотников.

Зачем Путин это делает на фоне переговоров, пояснил глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина.

Фесенко объясняет, что вести переговоры под сопровождение военного давления это типичная стратегия Кремля. По словам эксперта, у Путина не возникает никаких противоречий между переговорами и обстрелами: он считает силовой шантаж самым эффективным способом продвижения своих условий.

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"И в 2014-м, и в 2015-м, и в начале полномасштабной войны 2022 года тоже были переговоры. Он так делает всегда и это его стиль. Для него противоречий нет, напротив, давить на переговоры военным путем - наиболее эффективная, как он считает, тактика", - сказал Фесенко в комментарии РБК-Украина.

Снова "Минск" через Трампа

В связи с переговорами в Стамбуле, где Россия требует безусловных уступок, политолог отмечает: Москва хочет капитуляции Киева, причем под патронатом нового президента США Дональда Трампа. Тот пока не противодействует такой логике, хотя и публично возмущался после обстрелов мирных городов.

"Стамбул это только подтвердил: либо соглашайтесь на неприемлемые условия мира, либо война будет продолжаться и усиливаться. Я думаю, что и Трампу он сказал примерно то же самое", - считает Фесенко.

Тактика испытана – и опасна

По словам политолога, такая логика действенна: она в свое время позволила Путину навязать Минские договоренности. Вероятно, Кремль пытается повторить эту схему — с единственной поправкой: на этот раз переговоры проходят через Вашингтон, а не напрямую с Киевом.

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Пока Москва говорит о мире, война только усиливается. Это тактический выбор, направленный на давление, а не компромисс. Как показывает динамика последних недель — с рекордными атаками, жертвами среди гражданских и новыми волнами обстрелов — Кремль не остановится, пока не продвинет выгодные для себя условия или не встретит жесткий ответ.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска вновь нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара.