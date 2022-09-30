Путин подписал указ о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины

Глава Кремля Путин сегодня, 30 сентября, подписал документы о "присоединении" украинских оккупированных россиянами территорий в состав РФ. Недавно там были проведены псевдореферендумы, на которых, как ожидалось, нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в Россию.

Об этом стало известно из трансляции российского телеканала "Дождь".

Как стало известно, Путин провел так называемую "церемонию", на которой подписал документы о вхождении оккупированных территорий Запорожской, Херсонской областей, а также террористических "ЛНР" и "ДНР".

"Сегодня мы подписываем договоры о том, чтобы принять в состав России "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области. Уверен, что это решение поддержит госдума, потому что это воля миллионов людей", — сказал фюрер.

Напомним, что Путину нужно провозглашение аннексии оккупированных территорий, чтобы контрнаступление ВСУ представить как нападение на Россию.

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