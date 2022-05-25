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Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей двух областей Украины

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Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей двух областей Украины

Фото: Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин продолжает незаконные действия насчет украинской территории.

В среду, 25 мая, Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом говорится в его указе.

Фактически этот шаг кремлевского диктатора означает принудительную паспортизацию жителей украинских территорий, которые сейчас временно под контролем РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Путина / ©
Указ Путина

Ранее была информация, что оккупационные власти Херсонской области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить временно оккупированный регион в состав Российской Федерации. "Руководитель военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов заявляет, мол, обойдутся без референдумов. В то же время будет единственный "указ" на основании обращения "руководства ХНР".

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что если будет проведен псевдореферендум в Херсоне, то Украина выйдет из переговорного процесса.

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