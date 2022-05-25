Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей двух областей Украины

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей двух областей Украины

Российский диктатор Владимир Путин продолжает незаконные действия насчет украинской территории.

В среду, 25 мая, Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом говорится в его указе.

Фактически этот шаг кремлевского диктатора означает принудительную паспортизацию жителей украинских территорий, которые сейчас временно под контролем РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Путина

Ранее была информация, что оккупационные власти Херсонской области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить временно оккупированный регион в состав Российской Федерации. "Руководитель военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов заявляет, мол, обойдутся без референдумов. В то же время будет единственный "указ" на основании обращения "руководства ХНР".

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что если будет проведен псевдореферендум в Херсоне, то Украина выйдет из переговорного процесса.

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