Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей

В указах российского президента говорится о "волеизъявлении" на псевдореферендумах, проходивших на оккупированных территориях.

В четверг, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Запорожской и Херсонской области независимыми территориями.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

В тексте опубликованных указов хозяин Кремля цинично апеллирует к "принципам и нормам международного права", в частности, к принципу о "равноправии и самоопределении народов, который закреплен в Уставе ООН".

В указах российского президента также говорится о "волеизъявлении" на псевдореферендумах, которые происходили на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Фото: Фото из социальных сетей

Таким образом, Владимир Путин постановил "признать государственный суверенитет и независимость" Херсонской и Запорожской областей.

Ранее российские оккупанты обнародовали результаты так называемых "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.



Как и ожидалось, россияне "нарисовали" показатели более 90% за вхождение оккупированных территорий в состав РФ.



У Путина намерены в ближайшие дни объявить о присоединении новых земель, несмотря на то, что международное сообщество не признало "референдумы".

Напомним, Российская Федерация формально может присоединить украинские территории к своему составу в качестве повода для применения оружия массового поражения.

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