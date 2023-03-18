Путин подписал закон о гражданстве украинцев: при каких условиях лишат паспорта

Для лишения ребенка украинского гражданства достаточно заявления одного из родителей.

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о гражданстве украинцев. Согласно новому закону, украинское гражданство будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

В частности, таким украинцам запретят использовать паспорт Украины или другие документы, удостоверяющие гражданство Украины.

"В случае подачи заявления... наличие ранее у гражданина РФ гражданства Украины признается фактом, не имеющим юридического значения для возникновения или прекращения прав, обязанностей и привлечения к ответственности в рамках правоотношений, возникших до признания такого гражданина не имеющих гражданства Украины ", – говорится в законе.

Для лишения ребенка украинского гражданства достаточно заявления одного из родителей.

Напомним, что 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге выдать орден на арест российского диктатора Владимира Путина – "это только начало процесса".

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