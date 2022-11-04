Путин подписал закон о мобилизации граждан с незакрытой судимостью

Фюрер Путин подписал закон, разрешающий мобилизацию в России граждан с незакрытой судимостью.
В России продолжается мобилизация. Глава Кремля Путин подписал закон, позволяющий мобилизовать граждан с незакрытой судимостью.
Соответствующий документ обнародовал российский Телеканал Дождь.
В объяснении говорится, что фюрер подписал закон, позволяющий мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.
"Призову на военную службу по мобилизации не будут подлежать граждане с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта", — цитирует телеканал объяснение.
Мобилизация в России
В России после того, как якобы закончилась официальная частичная мобилизация, военкоматы начали формировать отряды из так называемых "добровольцев".
В первую очередь фюрер планировал собрать 300 тысяч россиян и отправить их на войну. Однако впоследствии начала появляться информация о том, что Путин наметил мобилизовать ориентировочно миллион граждан. Конечно, публично эти цифры в РФ не комментировали.
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