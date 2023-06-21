Путин подставил сам себя: Подоляк рассказал, зачем роспропаганда распространяет фейки о Залужном и Буданове

Путин самодескридитирован, в том числе для внутреннего российского рынка, как человек, совершенно не владеющий качественной информацией.

Россияне постоянно делают вбросы о якобы уничтоженных танках, о провале контрнаступления, о гибели тех или иных военных руководителей для того, чтобы Украина и ее западные партнеры начали цитировать эти сообщения и давать какие-то дополнительные комментарии.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, эта цель, грубо говоря, предполагает, что мы будем заполнять информационное пространство сообщениями о том, жив ли, условно, Залужный: "Это очевидные вещи для нас с вами — конечно живой".

Подоляк отметил, что Россия делает сейчас пять вещей: “Во-первых, Россия показывает, что она действительно может решать какие-то задачи, то есть грубо говоря, российские спецслужбы могут решать какие-то важные задачи и таким образом создавать дополнительный покой для аудитории РФ, которая сейчас в ожидании последствий войны на внутренней территории, опять же, исходя из происходящего — беспилотники, Белгород и т.д.”.

Вторая составляющая, по словам советника Офиса президента, состоит в том, что Россия хочет доминировать в информационном пространстве и использует для этого любые способы и любые возможности: “Раньше это была какая-то примитивная масштабная пропаганда, например о том, 24 февраля 2022 они полностью уничтожили наши военно-морские силы, военно-воздушные силы, наши системы ПВО, всю технику и продолжали это делать еще три месяца после этого”.

Подоляк рассказал, что сейчас россияне пытаются снова вернуться в эту игру, пытаясь распространять те или иные информационные сообщения, чтобы заполнить любые каналы и стать доминирующим информационным звеном, прежде всего, в европейских странах.

Советник Офиса президента озвучил третью составляющую: “Все эти панические сплетни должны вызвать реакцию о том, что процессы хаотические, тяжелые, что Россия уничтожает все руководство, бьет по центрам принятия решений с призывом заставлять Украину принимать какие-то другие решения — не воевать на тех. или в других направлениях, потому что якобы мы забираем у них тех людей, которые занимаются планированием”.

Четвертая составляющая абсолютно очевидна, считает Подоляк: “Российская политическая элита и российская информационная полуэлита переживает сейчас чрезвычайные панические настроения. Они находятся в состоянии аффекта, потому что ожидают негативных последствий и подсознательно понимают, что традиционного для России сценария уже не будет”.

Речь идет о сценарии, пояснил советник Офиса президента, когда россияне зашли на какую-то территорию, совершили там какой-то объем преступлений, покошмарили местное население и после этого не понесли наказание: «Более того — их еще больше начали бояться в информационном пространстве с точки зрения последствия той войны, которую они затеяли. Поэтому они понимают, что такой сценарий невозможен”.

Война будет продолжаться до логического финала, подчеркнул Подоляк: "Враг не знает, какой финал его ожидает, и, конечно, при любом финале какая-то ответственность — либо в полном объеме, либо просто физическая — у них будет".

Он добавил, что, пытаясь замаскировать свои панические переживания, россияне придумывают все эти истории. Но здесь есть и положительная сторона, считает советник Офиса президента: “Нас с вами должно интересовать только то, чтобы наши партнеры все-таки не играли в российскую информационную игру. Положительная вещь – это то, что в любом случае такие фейковые сообщения быстро приходят к развенчиванию. Таким образом, дискредитируются любые источники информации полностью”.

Более фейковой страны, по мнению Подоляка, на сегодняшний день, с информационной точки зрения, не существует: “С точки зрения человека, который точно не владеет никакой информацией, зафиксировал сам себя и субъект Путин. Он сказал, что оперирует непроверенной информацией, которой на самом деле не существует и сам верит в эту информацию. Таким образом, мы переходим в важнейшую составляющую. Одна из многих ключевых проблем России – влюбленность в собственную пропаганду, в том числе у Путина”.

Советник Офиса президента продолжил: “Почему с этим человеком не о чем говорить? Потому что все, что он будет говорить, опирается на непроверенную информацию. Он будет говорить все это уверенно. Но тем не менее, сказав, что ликвидированный, условно говоря, Кирилл Буданов, на самом деле Путин подтвердил, что он владеет исключительно фейковой информацией, которая является основой и его мировоззрения, и основой формирования стратегических решений, которые он отправляет во внешнюю среду, и уж точно оперативно-тактические решения у него основываются на непроверенной информации”.

Поэтому позитив в этой истории очевиден — Путин самодескридитирован, в том числе для внутреннего российского рынка, как человек, совершенно не владеющий качественной информацией, резюмировал Подоляк.

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