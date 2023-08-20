Путин поехал в Ростов, чтобы показать, что он все еще контролирует режим — ISW

Диктатор желает показать, что он продолжает поддерживать Герасимова и его группу командиров.

Российский диктатор Путин совершил поездку в Ростов, чтобы показать, что он все еще сохраняет контроль над режимом и армией.

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Такое мнение высказали эксперты Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Аналитики отметили, что диктатор во время поездки в Ростов встретился с начальником российского Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым и высшим офицерским составом в штабе Южного военного округа.

Сообщается, что это был первый визит Путина в Ростов после того, как террористическая группировка "Вагнер" упала город под контроль 23-24 июня.

В своем отчете эксперты ISW указывают, что Путин редко посещает районы, связанные с войной в Украине. В частности, в апреле он был в Херсонской и Луганской областях, а в марте в Мариуполе.

Аналитики считают, что визит Путина в Ростов, вероятно, публичный жест, которым диктатор хочет показать, что он все еще поддерживает Герасимова и его группу командиров, несмотря на то, что они не смогли остановить мятеж "вагнеровцев", или достичь военных целей, которые диктатор ставил перед ними.

Также эксперты заявили, что этим визитом Путин пытается показать, что полностью контролирует свой режим и армию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле заявили, что Путин провел совещание в военном штабе в Ростове.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин испугался уехать на Генассамблею ООН в составе делегации от РФ.

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