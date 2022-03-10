Путин, похоже, решился на встречу с Зеленским: Песков сделал заявление

Сейчас организацию возможной встречи обсуждают главы МИД обеих стран.
Украинская сторона регулярно предлагает стране-оккупанту (РФ) провести прямые переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас этот вопрос обсуждается главой МИД.
Об этом заявил пресс-секретарь президента-страны агрессора Дмитрий Песков 10 марта.
"Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждается главой МИД", — сказал он.
Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в организации встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.
На днях президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил главе страны-агрессора Владимиру Путину провести прямой диалог.
Как сообщалось, журналист узнал о готовящемся в РФ против Путина госперевороте.
Как сообщалось:
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