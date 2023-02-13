Путин получает искаженную информацию о войне, недооценивает Украину и НАТО — Чернев

Народный депутат, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отмечает, что российский президент-диктатор Владимир Путин получает искаженную информацию о войне против Украины.

Такое мнение Чернев выразил в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, этому предшествовала цепочка событий и израсходованные десятки миллионов долларов "пятой колонной" на попытку дестабилизации ситуации внутри Украины до 24 февраля 2022-го. Чернев говорит, что победы нужно было показывать, но их не было.

"Трансформировался подход Генерального штаба и Герасимова, который за это все отвечал. Затем все это пытались приносить Путину как варианты, как нам действовать дальше. Думаю, что оценка как Украины, так и стран НАТО была также абсолютно неправильной. Они думали, что сейчас возьмут". Украину, а НАТО такой же слабый блок, а следующей будет Литва, Латвия, Эстония, Польша или какие-то другие страны, как минимум бывшего Варшавского договора. Совершенно четко: там есть искажение информации", — заявил Чернев.

Депутат говорит, что оккупанты перешли к третьему этапу войны — так называемой битвы на истощение. Мол, другого выхода враг уже не видит. Российская армия провалила блицкриг, а затем шантажом Кремль пытался сесть за стол переговоров, — подчеркнул Чернев.

"Начиная от блокировки наших портов, заканчивая Энергодаром, этим террором нашего населения и попыткой нас погрузить в блекаут – это были попытки нас посадить за стол переговоров и согласиться на их условия. Это, конечно, нас не устраивает. Они поняли, что это не происходит и перешли к третьему этапу войны на истощение", – пояснил народный депутат.

Чернев добавил, что нельзя недооценивать Российскую Федерацию. Ведь у агрессорки есть немалый запас прочности на месяцы, "если не на годы".

Напомним, правозащитник Марк Фейгин говорит, что российское командование во главе с президентом Владимиром Путиным хочет завершить войну в Украине, захватив территории на границе Донецкой и Луганской областей, закрепиться и взять паузу на несколько лет.

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