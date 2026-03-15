Путин получил новый ресурс для войны: Зеленский предупредил об опасности

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирался останавливать войну против Украины, а лишь имитировал готовность к переговорам.

Об этом глава государства заявил, комментируя международную ситуацию и ее влияние на ход войны.

«Путин никогда не хотел останавливать войну России против Украины. Он боялся президента Трампа и давления со стороны Соединенных Штатов. Именно поэтому он вел эту игру, делая вид, что хочет переговоров», — заявил Зеленский.

Реклама

По словам президента, Россия пытается использовать переговоры только для выдвижения ультиматумов Украине, в частности, требований по выводу украинских войск с собственной территории.

«Он только хочет выдвигать ультиматумы Украине, такие как требование вывести наши войска из нашей территории. Но это не утолит его аппетит», — подчеркнул глава государства.

Доходы России усиливают уверенность Кремля

Зеленский также предупредил, что международная ситуация может укреплять позиции Кремля. В частности, по его словам, Россия получает дополнительную прибыль на фоне событий на Ближнем Востоке.

«Ситуация вокруг Ирана приносит ему больше денег. Смягчение санкций, введенных против России, тоже ему помогает», — заявил президент.

Реклама

По данным украинской разведки, из-за санкций Запада и ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре Россия только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов.

В то же время, новые геополитические события могут частично компенсировать эти потери.

«Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну», — подытожил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что США и союзники должны усилить давление на Кремль, в противном случае Россия не будет вести переговоры добросовестно.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп временно отменяет санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Так, недавний визит специального посланника Путина Кирилла Дмитриева в США связан именно с смягчением санкций и не связан с окончанием войны.