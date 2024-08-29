Путин понимает, что имеет 10-12 недель для достижения своих целей — Sky News

Sky News также пишет, что если российские оккупанты захватят Покровск до зимы, то Путин может дать понять, что готов к переговорам по прекращению войны.

В конце августа Россия совершила несколько воздушных атак на Украину. Впрочем, глава Кремля Владимир Путин, вероятно, хочет обеспечить сухопутный коридор между оккупированным Крымом и Донбасом.

Об этом пишет Sky News.

По словам военного аналитика Шона Белла, летом основные усилия России были направлены на захват находящейся под контролем Украины Донецкой области. Несмотря на значительные потери, россияне медленно, но уверенно продвигаются

Sky News пишет, что Покровск для ВСУ является стратегически важным логистическим и транспортным узлом в регионе, а российский диктатор Путин понимает, что зимой будет сложно поддерживать динамику продвижения.

"По этой причине у него есть, возможно, 10-12 недель, чтобы достичь своих целей, — говорится в материале.

Ситуация на Покровском направлении

Как писал ТСН.ua, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что несколько дней работал в бригадах, обороняющихся на Покровском направлении, где, по его словам, в настоящее время сложилась самая сложная ситуация.

Россияне продолжают продвигаться на Покровском направлении, которое стало главным острием атак врага еще в апреле 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещания с военным руководством по ситуации на фронте, где главным пунктом становится оборона Покровская и Торецкая.

Главком ВСУ Александр Сырский называет ситуацию в этом направлении самой сложной. Военные обозреватели заявляют о хаосе в обороне, а местные власти призывают жителей Покровска срочно эвакуироваться.

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