"Путин понимает, что проиграл войну": Арестович объяснил нынешнюю цель военных действий оккупантов в Украине

Советник Офиса президента Украины считает, что бесперспективным сопротивлением ВСУ в Кремле пытаются обеспечить себе лучшую переговорную позицию после поражения в войне.

Военный эксперт и советник ОП Алексей Арестович утверждает, что и президент РФ Владимир Путин, и все его окружение понимают бесперспективность ведения боевых действий в Украине.

Такое мнение он высказал в беседе с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, концентрация войск Российской Федерации, попытки не отдать Херсон, проведение контратак на Сватово или Кременную являются лишь попытками Кремля обеспечить себе лучшую переговорную позицию после поражения в этой войне.

“Они поняли, что войну проиграли. Это понимает и Путин, и все его окружение. Их задача теперь – сторговаться на приемлемых ценах, чтобы продать то, что они одержат, как победу России, чтобы их не снесли. Это их главная задача. Для этого они готовы тратить сотни тысяч жизней мобилизованных, но часы тикают не в их пользу”, — отметил эксперт.

Напомним, российский политолог считает, что после поражения РФ в войне против Украины мобилизованные россияне вернутся домой и снесут режим Владимира Путина.

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