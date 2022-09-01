"Путин понимает только прямой удар": Подоляк рассказал, как заставить Россию вывести войска из ЗАЭС

Президент России Владимир Путин может не согласиться на вывод своих войск с территории Запорожской АЭС и на демилитаризацию вокруг станции. Единственное, что понимает Путин – это удар ВСУ по его армии.

Однако есть несколько шагов, выполнив которые, можно предотвратить техногенную катастрофу в оккупированном Энергодаре.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в прямом эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах.

"Путин может ни на что не соглашаться, потому что Путин для того и начал войну, чтобы установить свои правила. Поэтому считать, что что-то должно поджать Путина к тому, чтобы он принял какие-то правильные решения – это неправильно. Пока это не сделают ВСУ с точки зрения тактических поражений российской армии на юге, в центре, на востоке нашей страны и так далее. То есть единственное, что понимает господин Путин, – только прямой удар Вооруженными силами по его армии", – объяснил Подоляк.

Он также назвал четыре шага для предотвращения катастрофы на ЗАЭС.

"Мир должен понять – если мы хотим обеспечить себя гарантиями о невозможности техногенной катастрофы в городе Энергодар, должны сделать несколько шагов. Первое – это действительно демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС. Второе – отвести все войска России хотя бы на 10-15 километров. Третье – если Россия это не делает, так надо ввести оптимальные, жесткие санкции против атомной отрасли РФ. Четвертое – вместо заявлений МАГАТЭ, ООН и так далее нужно вывести Россию из состава всех тех организаций, для того чтобы не было влияния, не было права вето", – рассказал советник руководителя ОП.

Он отметил важность того, чтобы РФ была исключена из состава ООН.

"Я особенно говорю об ООН. Чтобы Россия перестала быть постоянным членом Совета безопасности ООН. И чтобы наконец-то ООН начала принимать резолюции, которые действительно будут другими странами восприниматься как резолюции действия, а не резолюции, чтобы отбится от вопросов", — добавил Подоляк.

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ посетила захваченную россиянами Запорожскую АЭС в Энергодаре. Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии Рафаэль Гросси сообщил, что удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на ЗАЭС.

После этого миссия МАГАТЭ уехала со станции, оставив там 5 своих экспертов, которые продолжат работу.

Без сюрпризов не обошлось: как миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС

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