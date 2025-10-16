"Путин понимает только язык давления": Зеленский эмоционально обратился после ударов РФ

Последствия обстрелов Украины / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о массированных обстрелах Украины в ночь на 16 октября, во время которых российские войска нанесли более 300 ударов дронами и выпустили 37 ракет, значительная часть которых была баллистическими.

Детали глава государства сообщил в Telegram.

"Эта ночь - это удары по нашим людям, нашей энергетике, гражданской инфраструктуре", - заявил глава государства в своем обращении.

По словам Зеленского, под ударом оказались Винницкая, Сумская, Полтавская, а также Харьковская и Черниговская области.

В Нежине повреждено почтовое отделение, ранен. В Харьковской области удары пришлись по критической инфраструктуре и подразделениям ГСЧС — тоже есть пострадавшие.

Президент подчеркнул, что россияне применили кассетные боеприпасы в дронах "Шахед" и нанесли повторные удары, чтобы попасть в спасателей и энергетиков, работавших над ликвидацией последствий атак.

"Есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор - бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что каждые сутки этой осенью приносят новые удары по энергетической системе Украины, а Россия не остановится, пока не почувствует реального давления.

"Путин глух ко всему, что говорит мир. Единственный язык, который он способен понять, - это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что решения, способные изменить ход войны, зависят от США, Европы и партнеров, чья поддержка оказывает непосредственное влияние на скорость достижения мира.

Президент сообщил, что в Вашингтоне 16-17 октября он намерен обсудить с американским руководством усиление оборонной помощи Украине.

Напомним, этой ночью россияне ударили ракетами и дронами об энергообъекте ДТЭК Нафтогаз. Из-за обстрелов работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Кроме того, из-за ночной атаки часть Полтавской области оказалась без газа. Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности.