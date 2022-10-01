Путин понял, что ему грозит смерть в случае ядерного удара по Украине — Пионтковский

Публицист также подчеркнул, что поведение главнокомандующего РФ – очень странное.
Президент Российской Федерации Владимир Путин осознал, что в случае ядерного удара по Украине его убьют.
Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет УНИАН.
"Ему дали понять, что в случае ядерной атаки его просто убьют. Что касается медицинских аспектов – они очевидны. Эти бессмысленные бормотания и проклятия в сторону Запада в день, когда его вооруженные силы окружены в котле под Лиманом и изолированы под Херсоном... Это очень странное поведение главнокомандующего", — отметил эксперт.
По словам Пионтковского, Путин принял решение касателно мобилизации и попытки аннексии территорий Украины после поездки в Самарканд.
"Все эти планы... Они не существовали еще на прошлой неделе до отъезда Путина в Самарканд. Это болезненная реакция Путина на то унижение, которое он пережил в Самарканде... Что с ним уже не считаются, у него на лбу написано" лузер", и так обращались с ним даже представители Таджикистана и Кыргызстана. Это глубоко его ранило", — пояснил политолог.
Напомним, Пионтковский назвал условие падения пропагандистской машины Кремля.
Читайте также:
- Уже не "царь", а проситель: как "надежные" партнеры унижали Путина на саммите ШОС
- "Вернется в Россию обоср*нный": Пионтковский рассказал, как Путина готовятся отстранить от власти
- "Это точно бросят": стало известно, кто в РФ агитирует Путина применить ядерное оружие против Украины