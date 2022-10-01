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Путин понял, что ему грозит смерть в случае ядерного удара по Украине — Пионтковский

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Путин понял, что ему грозит смерть в случае ядерного удара по Украине — Пионтковский

Фото: peugeot.ua

Публицист также подчеркнул, что поведение главнокомандующего РФ – очень странное.

Президент Российской Федерации Владимир Путин осознал, что в случае ядерного удара по Украине его убьют.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет УНИАН.

"Ему дали понять, что в случае ядерной атаки его просто убьют. Что касается медицинских аспектов – они очевидны. Эти бессмысленные бормотания и проклятия в сторону Запада в день, когда его вооруженные силы окружены в котле под Лиманом и изолированы под Херсоном... Это очень странное поведение главнокомандующего", — отметил эксперт.

По словам Пионтковского, Путин принял решение касателно мобилизации и попытки аннексии территорий Украины после поездки в Самарканд.

"Все эти планы... Они не существовали еще на прошлой неделе до отъезда Путина в Самарканд. Это болезненная реакция Путина на то унижение, которое он пережил в Самарканде... Что с ним уже не считаются, у него на лбу написано" лузер", и так обращались с ним даже представители Таджикистана и Кыргызстана. Это глубоко его ранило", — пояснил политолог.

Напомним, Пионтковский назвал условие падения пропагандистской машины Кремля.

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