Путин понял, что война с Украиной проиграна — Пионтковский о встрече диктатора с военкорами

Встреча президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами показала, что кремлевский диктатор понимает, что войну с Украиной он проиграл и теперь готовит россиян к "почетной ничьей".

Такое мнение в эфире телеканала FREEDOM высказал политический деятель, публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, в России возникла проблема, возникающая в любом фашистском государстве при военном поражении — виноват фюрер или генералы? "Поэтому Путин навязывает общественности мнение, что виноваты генералы", — комментирует публицист.

Он отметил, что Пригожин в своей критике утверждает, что Министерство обороны — это коррумпированная организация, которая разворовывает собственных солдат: "Он, кстати, хорошо об этом осведомлен, он же с ними вместе воровал на питании армии".

Но у Пригожина свои цели, подчеркнул Пионтковский: “То есть он уже в глазах общества дискредитировал всю армию. Он переходит дальше в своей критике. В качестве примера его высказывания "не мы придумали эту спецоперацию, не мы развязали эту бессмысленную... войну". Пригожин подводит общество к мысли о том, что бездарное Министерство обороны напортачило до такой степени, что войну России не выиграть, а нужно из нее вылезать”.

Публицист считает, что встреча ядерного пенсионера с военкорами не удалась: “Путин сам понял, что война проиграна. Для меня самым сенсационным на этой встрече было его заявление "мобилизации не будет, мы же не собираемся идти в Киев". А как же освобождение страдающего русского населения, денацификация?

Путин надеется на почетную ничью. Они предлагают одно и то же — остановим кровопролитие, зафиксируем позиции сторон. А Путину это удастся продать населению как почетную ничью.

Пионтковский отметил, что у большинства населения проблем с таким сценарием нет: 40 млн военнообязанных, которых в любой момент могут бросить в эту мясорубку, только счастливы будут, если им сказать, что война закончилась ничьей. Надо как-то убеждать Z-патриотическую публику. Этим он и начал заниматься в последнее время.

Ранее мы писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил применением зарядов с обедненным ураном в Украине и заявил, что страны Запада должны прекратить помогать Украине защищаться от российских агрессоров.

Читайте также: