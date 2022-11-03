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Путин пообещал "мобикам" и контрактникам единовременные выплаты: за сколько оккупанты готовы умирать в Украине

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Время на прочтение
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Путин пообещал "мобикам" и контрактникам единовременные выплаты: за сколько оккупанты готовы умирать в Украине

Фото: ТСН.ua

Речь идет об единовременных выплатах в размере 195 тысяч рублей.

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и другим гражданам, заключившим контракт во время "спецоперации" в Украине и проходящих военную службу в ВС РФ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, публикующие указ от 2 ноября хозяина Кремля.

В указе указывается, что единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей принадлежит "военнослужащим, проходящим военную службу по контракту". А ниже в тексте отмечается, что выплаты приводятся и для "граждан, призванных на военную службу по мобилизации".

Указ Путина об единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам / ©
Указ Путина об единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам

В России начинаются митинги мобилизованных из-за невыплаты обещанных средств

В Кремле обещали выплатить средства всем мобилизованным, однако у РФ заканчиваются деньги. Как говорится в отчете американского Института изучения войны, власти России столкнулись с трудностями в выплате военным. Эти проблемы усугубляют социальное напряжение.

Российские телеграмм-канала сообщают о многочисленных митингах, на которых мобилизованные протестуют и требуют обещанных им денег. Подобный протест был зафиксирован в Ульяновске, а также в Чувашии, где российский местный чиновник кричал к протестующим мобилизованным, что власти не обещали им выплату 300 000 рублей.

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Дата публикации
Просмотры
636
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