Путин пообещал российским студентам строительные отряды на "новых территориях" и рассказал о "выстрелах в спину"

Хозяин Кремля считает, что на оккупированных в Украине территориях "пока опасно".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о целесообразности отправлять студенческие отряды на оккупированные территории Украины для восстановления разрушенных российской армией городов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на выступление Хозяина Кремля перед студентами Московского государственного университета.

По его словам, идея привлекать студенческие строительные отряды для восстановления "новых регионов" России верна.

"Но сначала нужно обеспечить безопасность", — сказал российский диктатор.

Рассказывая о ситуации на войне, Путин пересказал басню кремлевских пропагандистов о "заградительных отрядах украинских нацистов", которые, по его словам, расстреливают своих же в спину.

"К сожалению, противник не обращает внимания ни на что. Своих расстреливают в спину, понимаете!" – цитируют Путина российские Telegram-каналы.

Напомним, на этой же встрече со студентами, спустя 11 месяцев после полномасштабного вторжения РФ и Украины, Путин объявил о новой цели "спецоперации", как он называет развязанную Кремлем войну.

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