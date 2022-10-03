Путин пообещал вытащить из тюрьмы и спасти Медведчука — СМИ

Фюрер Путин пообещал жене Медведчука Оксане Марченко "спасти" ее мужа. В то же время это отличается от того, что пресс-секретарь главы Кремля Песков заявлял публично.
Путин пообещал Оксане Марченко вытащить из тюрьмы и вернуть ее мужа Медведчука.
Об этом со ссылкой на источники пишет "Украинская правда".
Марченко после того, как СБУ задержала предателя Медведчука, выпустила ряд видеороликов, в которых обращалась к лидерам разных государств, в частности, к Путину и президенту Турции Реджепу Эрдогану, чтобы те поспособствовали освобождению его из тюрьмы и возвращению к семье.
По словам источников "УП", которые являются окружением Медведчука, фюрер Путин откликнулся на просьбу Марченко и якобы пообещал ей, что спасет своего кума.
В то же время публично пресс-секретарь Путина Песков транслировал другую позицию: мол, Медведчук РФ вообще не нужен и обменивать его не собираются.
"Вы что, думаете, что Песков или Лавров действительно имеют доступ к Путину? Они его только на совещаниях издалека видят. Чтобы вы понимали, к себе Путин подпускает только секретаря Совбеза Патрушева и своего друга Ковальчука", – подчеркнул один из источников издания.
Напомним, что Федеральная служба безопасности РФ была категорически против обмена Медведчука. Но Путин настоял на таком варианте.
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