"Путин поощряет такие преступления": Пионтковский о расстреле бойца ВСУ

Президент РФ Владимир Путин поощряет военные преступления российских солдат в Украине, потому они являются массовой практикой.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Freeдом", комментируя видео расстрела оккупантами пленного бойца ВСУ.

"Вы же знаете, что это одно из видео. Это массовая практика таких преступлений и бахвальство - видео российские военные преступники показывают друг другу. Все это поощряется на самом верху. Вы же помните, бригада, которая бесчинствовала в Буче, была торжественно произведена в особую - "гвардейскую". Путин занимается поощрением таких преступлений", - подчеркнул он.

По словам Пионтковского, "массовость этих преступлений показывает результат последних 2-3 десятилетий вырождения русской нации".

"Имперский фашизм верхов, мечтавших о территориальных приростах, слился с уголовным фашизмом низов. Это зашло настолько далеко, что это не лечится", - подчеркнул политолог.

Напомним, 6 марта Сеть всколыхнуло видео, на котором российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ. Оккупанты убили украинского военного после его слов "Слава Украине!".

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц. Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны.

После установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, бойцу ВСУ могут присвоить звание Героя Украины (посмертно).

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