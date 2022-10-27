Путин попал в стратегическую ловушку и лихорадочно ищет выход – военный эксперт

Президент России Владимир Путин разгоняет фейк об "украинской грязной бомбе", чтобы получить хоть какой-то повод для переговоров с Западом. Лидер Кремля понимает, что попал в ловушку и не может выйти из нее.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

По его словам, к заявлениям руководства России насчет "грязной бомбы" нужно относиться ответственно, но есть и одна хорошая новость:

"На мой взгляд, они наконец-то поняли, что они в стратегической ловушке, и они не могут из нее выйти. Они поняли, что за стол переговоров с украинцами не сядут. И таким образом пытаются вовлечь страны Запада в какой-то переговорный процесс. Мол, эти "бешеные укронацисты" вот-вот взорвут "грязную бомбу", давайте разговаривать и думать, как их образумить".

Эксперт отметил, что фейки о бомбе направлены также и на рядовых россиян:

"Любой тиранический режим держится исключительно на лояльности собственного населения. Потеряют лояльность — потеряют жизнь. Вспомним, что произошло с Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном. А пропагандистский нарратив такой же для своих — смотрите, "укронацисты" сейчас бомбу подорвут, у вас нет выбора, кроме сплачиваться вокруг фюрера, только вместе выживем".

По мнению Черника, в Кремле "поняли, куда они двигаются, и ищут лихорадочно выход".

Фейк России о "грязной бомбе"

Российские пропагандисты придумали фейк о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на собственной территории и обвинить в этом Москву. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принялся распространять эту ложь, звоня коллегам из едва ли не всех стран мира.

Однако выдумкам РФ о "грязной бомбе" Украине в мире не верят. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цель этого фейка – эскалация конфликта.

Россия придумала фейк о "грязной бомбе", чтобы таким ядерным шантажом добиться переговоров диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Такое мнение высказал российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин.

А по мнению экс-командующего войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, Россия придумала фейк о "грязной бомбе" для совершения операции под чужим флагом.

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