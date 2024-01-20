Путин попытается воспользоваться такой возможностью: военный о "большом наступлении" России

Издание Financial Times писало, что оккупационная армия России может планировать крупномасштабное наступление в Украине уже этим летом. Целью Москвы может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, наступление оккупантов будет зависеть не столько от россиян, сколько от нас.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"С учетом того, какой сейчас в стране образуется политический бардак, принять законодательство по усилению мобилизационных мер, подготовке населения к сопротивлению, к стабилизации внутри страны. Мы видим ситуацию, что политики заигрались, создается какое-то недоверие к военным, к военной службе, к полиции. Создается иллюзия у населения, что кто-то другой будет воевать, а не мы, украинцы, что какие-то отдельные структуры отправить. Конечно, такая напряженная ситуация очень стимулирует Путина и его команду рассчитывать на то, что когда они создадут массовый удар, мы будем затянуты в внутренние склоки и им это даст результат", — прокомментировал он.



Как отметил Иван Тимочко, если войско готово на данном этапе, войско знает свои возможности поэтому и враг знает наши возможности сейчас.

"Результатом являются штурмовые мясные действия, сконцентрировать войска они не могут, чтобы создать какой-то прорыв для нас или угрожающую ситуацию на конкретных направлениях, где ведутся боевые действия. Если эти споры не остановятся у нас, Путин обязательно попытается воспользоваться такой возможностью", – резюмировал он.

Напомним, в НАТО призвали население Запада готовиться к войне с РФ.

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