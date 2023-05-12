Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

В документе говорится о необходимости создания условий для возвращения, в том числе из-за границы, жителей Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Российский диктатор Владимир Путин принял меры по снижению оттока населения из РФ.

Об этом пишут российские СМИ.

Глава Кремля подписал указ, которым вносятся изменения в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы.

В документе, в частности, прилагается пункт, связанный с "увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за границу" в 2022 году.

"В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения за границу. В этой связи нужно принять дополнительные меры по созданию привлекательных финансовых, социальных и других механизмов сохранения человеческого капитала, снижению оттока населения РФ за границу", — говорится в изменившейся концепции.

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Кроме того, Концепция дополняется пунктом, в котором говорится о необходимости создания условий для возвращения, в том числе из-за границы, жителей Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областей, оставивших в период проведения специальной военной операции места жительства. .

В разделе Концепции об адаптации иностранных граждан прилагается ряд пунктов. В частности, о "принятии мер, направленных на недопущение каких-либо форм дискриминации иностранных граждан по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности, их социальной исключительности, маргинализации и пространственной сегрегации".

В Концепции говорится о необходимости "обеспечения равного доступа иностранных граждан, законно находящихся на территории РФ, к государственным и муниципальным услугам".

Добавим, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что Запад перестанет поддерживать Украину. Для диктатора главное – затянуть войну. Однако Байден дал ясно понять, что США берут на себя ответственность за нашу победу.

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