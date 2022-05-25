Путин посетил раненых оккупантов в больнице: Арестович рассказал, зачем президент РФ туда поехал

Кремлевский диктатор Владимир Путин недавно демонстративно посетил госпиталь с ранеными российскими солдатами, несмотря на свою практически полную изолированность даже от ближайшего окружения в условиях полномасштабной войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович поделился мнениями, почему российский президент отважился на этот поступок. Он отметил, что Путин никогда и ничего не делает просто так, а поэтому этот визит главы Кремля имел конкретные задачи.

Об этом Арестович рассказал 25 мая в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Путин никогда не ездит никуда просто так. Когда человек вылезает из бункера и радостно едет в госпиталь - это знаковая вещь. Это знак поддержки высшим военно-политическим руководством целей и задач кампании. Вот наконец-то символически лично поехал в госпиталь так сказать пожать руку солдатам, поблагодарить за военную службу и сказать: "Вы молодцы, ребята, держитесь".

Это жест. Армия понимает и общество, что Путин уделяет этому большое внимание, поддерживает - "Мы своих не бросаем, Россия вперед, бла-бла-бла". Зачем это понадобилось? Во первых, поступили сигналы, что не все благополучно. Во-вторых, явно продолжается сценарий эскалации с их стороны и это часть кампании, рассчитанной и "во вне", и "во внутрь", - сказал Арестович.

Напомним, Арестович рассказал, на каком направлении российские оккупанты интенсивнее всего наступают на Украину.

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