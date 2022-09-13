Путин пошел на эскалацию: Жданов объяснил ситуацию в Кремле по ядерному оружию

Глава Кремля Владимир Путин начал эскалацию, на которую его толкают российские радикалы-пропагандисты.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

"Путин не решится применить ядерное оружие. Существует прямая зависимость между его применением и его жизнью. После таких предупреждений, которые сделали представители "Большой семерки", а также отдельно еще США и Британия, вплоть до нанесения превентивного удара по центру принятия решений в случае попытки применения оружия массового поражения", – сказал Жданов.

Он добавил, что не верит в то, что оцепление Путина сегодня готово "умирать" за руководителя.

"Может быть, он и собирается в рай, может, у него тревожный чемодан стоит, однако, его окружение хочет еще немного потратить тех денег, которые они награбили, особенно оставшихся на Западе", — добавил эксперт.

По его словам, в настоящее время Кремль, окружение Путина сменило риторику.

"Они поют одну и ту же песню: "Мы готовы к переговорам". Но теперь мы не готовы к переговорам. Есть условие, которое мы теперь требуем — выход российских войск на границы 1991 года. Тогда, пожалуйста, начинаем переговоры", — добавил эксперт.

Напомним, Олег Жданов подчеркнул, что Россия и дальше будет прибегать к террору против гражданского населения. Поэтому тем людям, которые живут вблизи ТЭЦ, нужно позаботиться о своей безопасности.