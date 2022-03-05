"Путин послал на верную смерть": ВСУ взяли в плен двух оккупантов, "другим повезло меньше" (фото)

"Путин послал на верную смерть": ВСУ взяли в плен двух оккупантов, "другим повезло меньше" (фото)

Российские власти не забрали тела погибших своих военных и оставили на поле боя.

Украинские военные во время боев взяли в плен двух российских оккупантов.

Об этом 5 марта сообщил штаб Операции объединенных сил.

"Во время боев военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко взяли в плен двух оккупантов, которых Путин послал на верную смерть. Им повезло, они живы. Другим оркам не повезло. Их никому не нужные трупы остались на поле боя. Победа за нами", — сообщили в пресс-службе штаба.

Пленные русские кафиры / Операция объединенных сил / Facebook

Пленные русские кафиры / Операция объединенных сил / Facebook

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